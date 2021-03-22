40 قتيلا في هجوم جديد بالنيجر قرب الحدود مع مالي

أعلنت الحكومة في النيجر مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في هجوم جديد وقع بالبلاد، حيث هاجمت مجموعة من المسلحين عدة قرى في منطقة تاهوا بالقرب من الحدود مع مالي يوم أمس.وقال المتحدث باسم الحكومة عبدالرحمن زكريا، اليوم الاثنين، إنه تم نشر قوات في المنطقة، وإنها خاضت مواجهة مع المسلحين.ولم تعرف بعد الجهة المسئولة عن الهجوم.وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في النيجر ودول الساحل المجاورة، وقد أعلن بعضها مبايعة تنظيم داعش، بينما ترتبط الأخرى بتنظيم القاعدة.