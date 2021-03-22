«الزواج والحمل المبكر».. ندوة بإعلام زفتى

نظم مجمع إعلام زفتي بالتعاون مع الوحدة الصحية بقرية نهطاي ندوة اعلامية تحت عنوان "الزواج والحمل المبكر" بمقر الوحدة المحلية.واستهدفت الندوة التوعية بمخاطر الزواج والحمل المبكر، تحدثت في الندوة الدكتورة شيماء لاشين، أخصائي النساء والتوليد بالوحدة الصحية بنهطاي موضحة المقصود بالصحة الإنجابية والسن المناسب لزواج البنت هو ما بعد سن ١٨ عام وهذا حتى تكتمل الصحة البدنية والنفسية للفتاة وقدرتها على تحمل المسؤوليةوأكدت على أهمية المتابعة الدورية مع طبيب متخصص وتطرقت الى اخطار الزواج المبكر الذى ينتج عنه حمل مبكر على صحة الام من فقدان لصحتها وضعف صحة الجنين كما يؤدى الى الاجهاض المتكرر وقد يصابا بأمراض كثيرة ومن الاضرار الاجتماعية حدوث طلاق ومشاكل اسرية وعنف ضد المرأة وغيره.وأكدت أهمية الرضاعة الطبيعية للأم لحمايتها من سرطان الثدى وللطفل لأن لبن الأم يحتوى على الفيتامينات والسوائل والبروتينات والكربوهيدرات فهو يتناسب ويتغير على حسب عمر الطفل مما يجعل الطفل صحيح البدن، وشددت على اهمية تنظيم الاسرة بين كل طفل للحفاظ على صحة الأم والطفل.ودار حوار نقاشى بين المُحاضر والجمهور وتم الرد على استفسارتهم، واوصت فى الختام بضرورة الفحص الذاتى للثدى وعمل فحوصات ماقبل الزواج، شارك في الندوة موظفو ورواد الوحدة الصحية.أدار الندوة وفاء عبد العليم، أخصائى الإعلام، تحت إشراف محمد مصطفى عبده، مدير مجمع الاعلام، وعزة سرور، مدير إدارة اعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.