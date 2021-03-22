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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص وعلاج مليون و675 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالمنيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:37 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بجميع مراكز المحافظة، من خلال اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، لمليون و675 الف، من المواطنين منذ انطلاق الحملة في 18سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا.

من جانبه، أكد الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة بواسطة 277 فريق طبى مابين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة ليتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءًا طوال أيام الأسبوع.

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