ضبط المتهم بإتيان حركات منافية للآداب بقطار الصعيد

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإلكترونية، على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب العامة، بأحد قطارات الصعيد أمام بعض الفتيات.بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد هوية الشخص المُشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل بإحدى الجامعات مقيم بمحافظة قنا، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.