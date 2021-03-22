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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

54 غارة جوية روسية على معاقل «داعش» فى البادية السورية

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:36 ص
غارة جوية
غارة جوية
مروة عنبر
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات حربية روسية شنت نحو 54 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية، استهدفت خلالها مناطق بريف حماة الشرقي وبادية الرقة وعند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، بالإضافة لبادية الميادين.

كما طالت الضربات كهوف ومغر واليات تابعة لعناصر تنظيم داعش الذين ينشطون بشكل كبير جدا هناك، وخلفت الغارات الروسية مقتل 7 عناصر من تنظيم داعش وقد يكون العدد أكبر من ذلك نظرا لاستهداف كهوف ومغر من الممكن أن يكون عناصر التنظيم يتحصنون داخلها، حيث جرى تدمير عدد من تلك المغر والكهوف بالإضافة لآليات.

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