1116 إصابة و5 وفيات بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، تسجيل ألف و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 334 ألفا و156 إصابة.وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، حسبما أوردت صحيفة (ذا ستار) الماليزية إن ألفًا و495 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 318 ألفًا و784 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس ألفًا و238 وفاة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 14 ألفا و134 حالة.