إطلاق القمر الصناعي التونسي «تحدي1»

واكب التونسيون صباح اليوم الاثنين، إطلاق أول قمر صناعي تونسي صمم بأياد تونسية صرفة.وواكب الرئيس التونسي قيس سعيد من شركة تلنات التي أنتجت القمر عملية إطلاق قمر "تحدي 1" إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية الروسية سيوز 2.و"تحدي 1" هو قمر صناعي تونسي المنشأ والصنع مختص في انترنت الأشياء، وقد تم تصنيعه بـ 100 بالمئة كفاءات تونسية وهو الأول من نوعه في تونس.وكان من المقرر إطلاق القمر يوم 20 آذار إلا أن العملية تم تأجيلها بسبب الأحوال الجوية. من جهته، قال مدير عام شركة تالنات محمد فريخة ان هذا الإنجاز هو رسالة أمل لكل الشباب ليؤمن بقدراته.ولفت فريخة إلى أن المشروع تم إنجازه من طرف مهندسي تالنات، مبينا "قمنا بتأطير المهندسين الشبان وقدمنا لهم السند وهم أبدعوا في تصميم وصناعة أول قمر صناعي تونسي وتحدوا كل الصعاب وأثبتوا بذلك قيمة الكفاءات التونسية''.وأضاف ''نفذنا هذا المشروع بإمكانياتنا الذاتية واعتمدنا على أنفسنا، وإنه يوم تاريخي وخطوة أولى نحو الفضاء ستتلوها خطوات أخرى".