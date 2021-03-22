رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

إطلاق القمر الصناعي التونسي «تحدي1»

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:35 ص
القمر الصناعي
القمر الصناعي
وكالات
طباعة
واكب التونسيون صباح اليوم الاثنين، إطلاق أول قمر صناعي تونسي صمم بأياد تونسية صرفة.

وواكب الرئيس التونسي قيس سعيد من شركة تلنات التي أنتجت القمر عملية إطلاق قمر "تحدي 1" إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية الروسية سيوز 2.

و"تحدي 1" هو قمر صناعي تونسي المنشأ والصنع مختص في انترنت الأشياء، وقد تم تصنيعه بـ 100 بالمئة كفاءات تونسية وهو الأول من نوعه في تونس.

وكان من المقرر إطلاق القمر يوم 20 آذار إلا أن العملية تم تأجيلها بسبب الأحوال الجوية. من جهته، قال مدير عام شركة تالنات محمد فريخة ان هذا الإنجاز هو رسالة أمل لكل الشباب ليؤمن بقدراته.

ولفت فريخة إلى أن المشروع تم إنجازه من طرف مهندسي تالنات، مبينا "قمنا بتأطير المهندسين الشبان وقدمنا لهم السند وهم أبدعوا في تصميم وصناعة أول قمر صناعي تونسي وتحدوا كل الصعاب وأثبتوا بذلك قيمة الكفاءات التونسية''.

وأضاف ''نفذنا هذا المشروع بإمكانياتنا الذاتية واعتمدنا على أنفسنا، وإنه يوم تاريخي وخطوة أولى نحو الفضاء ستتلوها خطوات أخرى".

موضوعات متعلقة

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة


الصور

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

image description

جامعة أسيوط: 25 إصابة بكورونا داخل المستشفيات الجامعية

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

تسوية وتمهيد الشوارع بعد توصيل المرافق بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب والرقم القومي

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

رابط نتائج التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 بكود الطالب

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

عواطف عبد الرحمن تناقش قضايا المرأة في دار الكتب

بعد نجاحه في قنا.. مسرح المواجهة والتجوال ينتقل إلى قرى سوهاج

زاهي حواس أستاذا زائرا بـ«آثار عين شمس»