بعد قليل.. مؤتمر وزيرة الصحة وسفير الصين للحديث عن دفعات لقاحات كورونا

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.كانت وزيرة الصحة قد أعلنت أول أمس وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بإجمالى 300 ألف جرعة.وأوضحت أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها من جانب الهيئة العليا للدواء وسيتم توزيعها على كافة مراكز اللقاح.