2373 إصابة بكورونا في التشيك

أعلنت السلطات في التشيك، اليوم الإثنين، تسجيل 2373 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن الحصيلة اليومية الجديدة هي الأقل التي تسجلها البلاد منذ منتصف ديسمبر الماضي، مضيفا أن مستشفيات البلاد تظل تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع أعداد المصابين في البلاد.يذكر أن التشيك سجلت حتى الآن 24 ألفًا و810 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" سجلت نصفها تقريبا منذ بداية العام الجاري.