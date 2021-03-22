إضافة إدمون فريمون بالإسكندرية إلى الشوارع المصرح فيها بالاتجار في الأسلحة

قرر وزير الداخلية بإضافة شارع إدمون فريمون دائرة قسم سيدى جابر إلى الشوارع المصرح فيها بمنح تراخيص بالاتجار في الأسلحة وذخائرها.جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة وذخائرها وتعديلاتها وعلى القرار الوزاري الخاص بتحديد الميادين والشوارع والطرقات المصرح وغير المصرح بها بمنح الترخيص للإتجار في الأسلحة وذخائرها.