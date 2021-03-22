كوريا الجنوبية تُطلق قمرًا صناعيًا من كازاخستان بنجاح

أطلقت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، قمرا صناعيا متوسط الحجم ومحلي الصنع، من الجيل التالي، من مركز فضاء في كازاخستان.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن القمر الصناعي يبلغ وزنه 540 كيلو جرامًا، وحُمّل على صاروخ "سويوز-2.1a" الروسي، وتم إطلاقه من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان في الساعة (11:07).وكان من المقرر إطلاق "سويوز-2.1a" في يوم 20 مارس لكن تم تأجيله مرتين، بسبب مشاكل تم اكتشافها في الجزء العلوي من الصاروخ.ومن المتوقع أن يقوم القمر الصناعي، المجهز بنظام استشعار التصوير الذي طوره باحثون كوريون جنوبيون، بمهمة مراقبة مدتها أربع سنوات على ارتفاع 497.8 كيلومترا فوق سطح الأرض، ويوفر مقاطع فيديو مراقبة دقيقة للأرض بدءا من أكتوبر بعد تشغيل تجريبي لمدة 6 أشهر.