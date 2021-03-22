سفير موسكو لدى واشنطن يشارك في جلسة مغلقة للجنة الشؤون الدولية 25 مارس الجاري

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان الروسي "الدوما" ليونيد سلوتسكي، اليوم الإثنين، أن اللجنة ستعقد جلسة مغلقة يوم 25 مارس الجاري، بمشاركة سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف.وقال سلوتسكي في نشرتها باللغة الانجليزية، "في العاشرة صباحا من يوم الخميس المقبل ستعقد جلسة مغلقة للجنة الشؤون الدولية بمشاركة أناتولي أنطونوف، سفيرنا لدى الولايات المتحدة الذي وصل إلى موسكو أمس الأول السبت".وكان أنطونوف قد استدعى في وقت سابق، إلى موسكو للتشاور بشأن العلاقات الروسية-الأمريكية.