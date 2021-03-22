لودريان: لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار

أعلن ​وزير الخارجية​ الفرنسي جان إيف لو دريان أنه طلب من ​الاتحاد الأوروبي​ مناقشة الوضع في ​لبنان​ اليوم ويجب تنفيذ إصلاحات، والنظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.وأضاف لو دريان لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان.وتابع لودريان "البلد يسير على غير هدى ومنقسم عندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة، معربا عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان".وشدد لودريان على انه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار.ومن المقرر أن يلتقى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون اليوم الإثنين، فى قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى لاستكمال مباحثات تشكيل الحكومة.