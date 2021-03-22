كوريا الجنوبية تنفي تقريرا عن محادثات حكومية مع بريطانيا

نفت وكالة شراء الأسلحة بكوريا الجنوبية اليوم الإثنين صحة تقرير إعلامي يشير إلى أن حكومتي كوريا الجنوبية وبريطانيا بدأتا محادثات غير رسمية حول التعاون التكنولوجي لحاملات طائرات.وقال العقيد سوه يونغ وون، المتحدث باسم إدارة برنامج اقتناء الدفاع - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - "ليس صحيحًا أننا بدأنا مناقشة غير رسمية مع الحكومة البريطانية حول هذه المسألة".وأوضحت الوكالة الكورية الجنوبية أنه قد تكون هناك مناقشات بين الشركات الكورية الجنوبية والبريطانية التي ستنضم إلى المشروع، ولكن لم يتم إجراء مثل هذه المناقشات على مستوى الحكومات حتى الآن.يُذكر أن سول تسعى إلى تأمين حاملة طائرات خفيفة فئة 30 ألف طن بتقنيتها الخاصة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وبتكليف من البحرية، عملت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة على تصميمها التخييلي.