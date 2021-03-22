عودة الحركة المرورية للطريق الحر عقب انقلاب سيارة بالقليوبية

عادت الحركة المرورية لطبيعتها بنزلة الطريق الحر اتجاه بنها عقب انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء كانت تسببت فى إعاقة الحركة المرورية بالطريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمجلس مدينة بنها، ورفع السيارة وتسهيل حركة المرور.تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء "زلط" فى نزلة الطريق الحر ببنها وتعطل الحركة المرورية.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها، وتبين انقلاب السيارة فى نزلة الطريق وتوقف الحركة المرورية وتم رفع السيارة ورفع الزلط بواسطة معدات مجلس المدينة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.