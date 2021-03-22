عمان والجزائر تبحثان سُبل تعزيز التّعاون المشترك

بحث وزير المكتب السلطاني العماني، الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، مع السفير الجزائري بالسلطنة، محمد يرقي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الإثنين، أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.