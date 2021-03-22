151 ألفا و528 إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 151528 إصابة.وأشارت الصحة العمانية -وفقا لوكالة الأنباء العمانية- إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 1629 بنسبة 10ر1%، فيما بلغت إجمالي حالات الشفاء 139442 لتصل نسبة الشفاء إلى 92%.