رياضة أسوان تنظم حملات للتوعية بكورونا بمراكز الشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، برنامج البرلمانات لحملات التوعية بفيروس كورونا، وذلك للطلائع بمركز شباب بدر، ومركز شباب مدينة أسوان.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتحت أشراف فتحى محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، مصطفى بسطاوى وكيل المديرية للشباب، خالد أحمد أمبابي مدير إدارة التعليم المدنى.وبلغ عدد المشاركين خلال المرحلة الأولى ''طلائع'' بمركز شباب بدر 25 مشاركا، وتستمر فعاليات البرنامج حتى 23 مارس الجاري، وذلك تحت أشراف المدربات: رينية جمال حفنى، جيهان محرم محمد.بينما انتهت فترة برنامج حملات التوعية بفيروس كورونا بمركز شباب مدينة أسوان، وبلغ عدد المشاركين خلال المرحلة الاولى (طلائع) 25مشارك، وجاء ذلك تحت أشراف المدربين:علا عبد الموجود رمضان، أحمد إبراهيم عبد العزيز.