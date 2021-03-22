رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رياضة أسوان تنظم حملات للتوعية بكورونا بمراكز الشباب

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:25 ص
حملات للتوعية بكورونا
حملات للتوعية بكورونا
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، برنامج البرلمانات لحملات التوعية بفيروس كورونا، وذلك للطلائع بمركز شباب بدر، ومركز شباب مدينة أسوان.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتحت أشراف فتحى محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، مصطفى بسطاوى وكيل المديرية للشباب، خالد أحمد أمبابي مدير إدارة التعليم المدنى.

وبلغ عدد المشاركين خلال المرحلة الأولى ''طلائع'' بمركز شباب بدر  25 مشاركا، وتستمر فعاليات البرنامج حتى 23 مارس الجاري، وذلك تحت أشراف المدربات:  رينية جمال حفنى، جيهان محرم محمد.

بينما انتهت فترة برنامج حملات التوعية بفيروس كورونا بمركز شباب مدينة أسوان، وبلغ عدد المشاركين خلال  المرحلة الاولى (طلائع) 25مشارك، وجاء ذلك تحت أشراف المدربين:علا عبد الموجود رمضان، أحمد إبراهيم عبد العزيز.

موضوعات متعلقة

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 بكود الطالب

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي


الصور

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

image description

جامعة أسيوط: 25 إصابة بكورونا داخل المستشفيات الجامعية

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

تسوية وتمهيد الشوارع بعد توصيل المرافق بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب والرقم القومي

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

رابط نتائج التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 بكود الطالب

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

عواطف عبد الرحمن تناقش قضايا المرأة في دار الكتب

بعد نجاحه في قنا.. مسرح المواجهة والتجوال ينتقل إلى قرى سوهاج

زاهي حواس أستاذا زائرا بـ«آثار عين شمس»