تسوية وتمهيد الشوارع بعد توصيل المرافق بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري تسوية وتمهيد العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حي غرب؛ وذلك عقب الانتهاء من تغيير وتوصيل خطوط الصرف الصحي لبعض المناطق ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية التي يجري تنفيذها لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقًا للإمكانات المتاحة.كان محافظ أسيوط قد شدد على تحسين كافة الخدمات للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي وتكثيف حملات النظافة وتسوية وتمهيد ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية التي تم الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية لها فضلًا عن إزالة أي تراكمات فوق الطبقة الأسفلتية وكشط المطبات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين سواء من سائقي السيارات أو المشاة ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له وتحقيق رضائهم.وفي هذا الإطار قامت رئاسة حي غرب تحت إشراف محمد بشير رئيس الحي بتنفيذ حملة مكبرة بناءً على توجيهات محافظ أسيوط لرفع كفاءة بعض الشوارع بالحي التي تم تكسيرها نتيجة تغيير وتوصيل خطوط الصرف الصحي بها في إطار خطه تطوير المناطق العشوائية ومناطق غرب البلد حيث تم تسوية بعض الشوارع بواسطة الجليدرات واللوادر التابعة للحملة الميكانيكية التابعة للحي ومنها شارع السكة الجديدة وشارع سوق اللحمة وشارع العجمي وشارع الشهيد محمد كامل وشارع الخضرية والشادر القديم لتسهيل حركه المواطنين والسيارات تحسين الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم.