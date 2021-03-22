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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتداء «الكمامات» خلال 24 ساعة

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:21 ص
مخالفة عدم ارتداء
مخالفة عدم ارتداء «الكمامات»
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 13422 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 156 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 629، مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن ضبط 13422 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 13343 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 79 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 629 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 156 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة "الشيشة"، بإجمالى مضبوطات 1001 أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يأتي هذا فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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