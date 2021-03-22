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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:18 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال توصيل المرافق والرصف بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب؛ لمتابعة معدلات التنفيذ التي بلغت 96% والذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان.

رافقه خلال الجولة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ونواب رئيس مركز أبنوب ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي الشركات المنفذة للرصف والمرافق بالمجمع.

شملت الجولة، تفقد أعمال توصيل خطوط وكابلات الكهرباء للمجمع، ومتابعة أعمال مد خطوط وكابلات الكهرباء جهد 22 كيلو فولت للمجمع والتي يجري تنفيذها لاستكمال منظومة المرافق للمجمع، وأعمال الرصف بالمجمع، وتفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع كما تفقد بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء.

وشدد محافظ أسيوط، على سرعة توصيل المياه والكهرباء وكافة الخدمات للمجمع والمتابعة المستمرة لأعمال توصيل المرافق لافتًا إلى أهمية المجمع الذي يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية والذي يساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدى العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة.

ولأكد على، تذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق موجهًا بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذي يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة.

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