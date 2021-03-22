النجار: انتظام الدراسة بكليات جامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، إن الدراسة انتظمت بكليات الجامعة مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 2021، التي انتهت من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.وأشار النجار، إلى استمرار الدراسة وفق نظام التعليم الهجين، والذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه، والتعليم عن بُعد، مؤكدًا حرص الجامعة على التطوير المستمر للعملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة، والذي يأتي ضمن خطة الجامعة للتحول الرقمي.وأكد الدكتور مصطفى النجار، حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكاناتها لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، وتوفير مناخ دراسي ملائم، وتسخير كافة سبل الدعم التي تقدمها الجامعة لجميع طلابها.وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا للحفاظ على صحة جميع منسوبي الجامعة.