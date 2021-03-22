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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استكمال رصف شوارع مطروح الفرعية بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:15 ص
رصف شوارع مطروح
رصف شوارع مطروح
ياسمين شعيب
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قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الإثنين، أنه يتم استكمال أعمال رصف بكافة الشوارع المتفرعة من علم الروم وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة بناء علي الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة لمجلس المدينة.

وأكد جاب الله أنه جاري العمل في إعادة الشئ لأصله بشوارع المنطقة الطبية واستكمال وضع الطبقة الخرسانية بعد الانتهاء من مشروعات الغاز الطبيعي بالمنطقة تمهيدا لأعمال الرصف.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال حتي بعض شوارع علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد والروضة والسنوسية وطريق الخروبة وجاري الانتهاء من طبقة الاساس تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتي الشوارع الفرعية خلف الاذاعة بناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس المدينة للشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في أعمال الرصف بشوارع الأحياء والعزب لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة، بالتزامن مع تمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة تيسيرا على سيارات المواطنين والطوارئ لحين رصف تلك المناطق.

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