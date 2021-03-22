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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 30 حالة كورونا من عزل الأقصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:13 ص
كورونا
كورونا
هدى الأمير
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أعلن مستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، عن خروج 30 حالة عقب تعافيهم من فيروس كورونا داخل قسم العزل المخصص لحالات كورونا، وسط فرحة بين فريق العزل بالمستشفى بقيادة الدكتور خليل أبو زيد نائب مدير مستشفي الأقصر العام ومدير عزل وعنايات الأقصر العام.

ومن جانبه، قال الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفي، إن المستشفى يقوم بإجراء عملية فرز المصابين والتى تظهر عليهم الأعراض فى غرفة خاصة للعزل، وبعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل، موضحًا أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال فريق عزل بإشراف كل من الدكتور أحمد صالح والدكتور حسين سيد والدكتور أبانوب رفعت أخصائيين بالعزل.

وقدم الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، الشكر إلى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور بكرى عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر، على ما يقدموه من دعم للمستشفى وللطاقم الطبي بالمستشفى.

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