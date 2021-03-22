محافـظ المنوفية يوافق على إقامة محطتي رفع صرف صحى بدراجيل وطوخ طنبشا

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 750م2 بالقطعة رقم 73 بحوض داير الناحية نمرة 19 زمام دراجيل مركز الشهداء بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وكذا الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 525م2 بالقطعة رقم 31 بحوض قطعة سالم نمرة 12 زمام طوخ طنبشا مركز بركة السبع بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.كما أكد محافظ المنوفية بأنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 480م2 بالقطعة رقم 24أ بحوض ساحل الرياح نمرة 1 زمام قرية كفر الغنامية مركز الباجور بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة ملعب نجيل صناعى تابع لمركز شباب كفر الغنامية عليها.هذا وقد تمت الموافقة على أن يخصص مبنى المجتمع التنموي بكفر عبده الكائن بحوض داير الناحية رقم 1 بناحية كفر عبده مركز قويسنا بإيجار إسمى قدره خمسة عشر جنيهًا سنويًا لمدة خمسة عشر عامًا لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة بيت ثقافة عليه، فيما تمت الموافقة على أن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 70م2 بالقطعة رقم 179 بحوض الشياخة وداير الناحية نمرة 7 زمام قرية لبيشة التابعة للوحدة المحلية برملة الأنجب مركز أشمون بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لتوسعة مسجد سيدى منسى بناحية لبيشة، وكذا تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 50 م2 بالقطعة رقم 101 بحوض الربوة نمرة 35 بناحية جنزور مركز بركة السبع بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لتوسعة مسجد أحمد عبده بناحية جنزور، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 366.32 م2 بالقطعة رقم 42 بحوض داير الناحية نمرة 12 زمام قرية طليا مركز أشمون بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لتوسعة المسجد الكبير بطليا "نازلى سليمان".جاء ذلك بناءًا على موافقة مجلس الوزراء على طلب محافظ المنوفية وما عرضه وزير التنمية المحلية، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ووفقًا للقانون رقم 116 لسنة 2011 وذلك لكونها من المشروعات ذات النفع العام.يأتي هذا في إطار ما يقوم به اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من مجهودات وحلول غير تقليدية لتوفير احتياجات المواطنين بالمناطق المحرومة، مؤكدا أنه يسعى جاهدًا في اتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات والبدء فى التنفيذ وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات التى تعود بالنفع العام على المواطنين.