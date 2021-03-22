كنائس إفريقيا تحتفل بصلاة المديح الأول في زامبيا وأوغندا وكامبالا

ترأس المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها مديح العذراء مريم في كنيسة القديس جيورجيوس، بمشاركة الأرشمندريت نقولا فانوس.كما ترأس المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) صلاة المديح الأول في كنيسة صعود العذراء مريم الواقعة في مدارسة العبيدية بمصر الجديدة بمساعدة الأرشمندريت استفانوس.وفي الشأن الأفريقي، ترأس في زامبيا المتروبوليت يوانيس والأب أرسينيوس، صلاة المديح الأول للعذراء مريم في كنيسة القديس إندراوس في منطقة Kitwe، كما ترأس المتروبوليت يوناه مطران كامبالا وسائر أوغندا صلاة المديح الأول كذلك.هذا وقد ترأس الأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا صلاة المديح الأول بحضور المسيحيين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.وعلى صعيد آخر، أقامت الكنيسة الأرثوذكسية بتذكار معجزة القديس الشهيد تيودروس التيروني، وفي هذه المناسبة ترأس صاحب الغبطة ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية القداس الإلهي في كنيسة القديس الشهيد الواقعة بمقر البطريركية بالإسكندرية.وقد حضر القداس النائب البطريركي للإسكندرية، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتيس والأسقف جرمانوس أسقف تماثيوس، وفي نهاية القداس الإلهي أقام صاحب الغبطة صلاة الخمس خبزات إحتفالا بتذكار القديس.وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.