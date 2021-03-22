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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تؤيد فكرة إقامة تحالف واسع لمكافحة العقوبات أحادية الجانب

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:10 ص
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية إن موسكو تدعم فكرة تشكيل تحالف أوسع نطاقا للدول التي تقف ضد العقوبات أحادية الجانب.

وأضاف الدبلوماسي الروسي في تصريحات لوسائل الإعلام الصينية -نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية- أن أي مبادرات موجهة ضد أداة غير شرعية مثل عقوبات أحادية الجانب "تستحق كل الدعم الممكن".

وأعاد الوزير إلى الأذهان أن "فنزويلا خرجت بمبادرة في الأمم المتحدة لتشكيل تحالف ضد الإجراءات القسرية أحادية الجانب.. بالمناسبة للمنظمة مبعوث خاص ومقرر خاص حول قضايا مواجهة العقوبات الأحادية الجانب، والمقرر يعبر عن مواقف متوازنة وموضوعية للغاية".

وشدد لافروف على أنه "يجب تشجيع مثل هذه المبادرات، ويتعين أن نشكل أكبر تحالف ممكن من الدول لمكافحة هذه الممارسة غير القانونية".

وكان لافروف قد وصل إلى مدينة جويلين الصينية في وقت سابق اليوم الاثنين في زيارة سيناقش خلالها مع نظيره الصيني، وانج يي، تنسيق العمل المشترك بين البلدين.

وبحسب بيان للخارجية الروسية "من المقرر أن يجرى لافروف غدًا الثلاثاء، محادثات مع نظيره الصيني الصيني وانج يي، حول مسائل تتعلق بالتنسيق الاستراتيجي بين البلدين وتنظيم الاتصالات على أعلى المستويات".

وأضاف البيان: "سيبحث الوزيران عددًا من جوانب تنسيق إجراءات البلدين في مواجهة وباء كورونا، وسبل التغلب على الصعوبات التي يسببها، وكذلك فرض القيود لمكافحة انتشار العدوى".

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