قافلة بيطرية مجانية تفحص الهجن بجنوب سيناء

توجهت قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة جنوب سيناء من معهد بحوث التناسليات، وبالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث المصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتنسيق مع محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.وصرح هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، بأنَّ القافلة كانت خلال الفترة من 17 إلى 21 مارس، وذلك في إطار متابعة نتائج اجتماع السيد القصير وزير الزراعة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال زيارة وزير الزراعة للمحافظة الشهر الماضي وتلبية لمطالب مواطني سيناء.وشخص فريق القافلة المشاكل التناسلية وبأحدث التقنيات وعلاجها في الجِمال وذلك لأول مرة بالمحافظة، وعمل العمليات الجراحية العامة والتناسلية وعلاج الـمراض الباطنية، وكذلك رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وعلاج إصابات الجلد وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية، وإرشاد الأهالي من البدو كيفية العناية بالجمال ورفع كفاءتها وتقديم التحصينات اللازمة.وأضاف أنَّه تمّ أيضًا على هامش القافله تدريب شباب الأطباء على التقنيات الحديثة في مجال التناسليات وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وتسليمهم شهادات بذلك كما تمّ سحب عينات للوقوف على الحالة المرضية والوبائية للحيوانات.كما فحص فريق القافلة الجمال الواردة من الإمارات والتابعة لمجلس مدينة شرم الشيخ والموجودة، بمضمار الهجن بمنطقة السفاري وفحص الحالة الصحية والتناسلية لها وتقديم البرامج العلاجية لها.وقد بلغ إجمالي عدد الحيوانات 1076 وعدد المستفيدين 435، وفي نهاية القافلة، كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شارم الشيخ بتكريم أعضاء القافلة البيطرية.