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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل اتهام ترزي بقتل شقيقه لخلافات أسرية في الزاوية الحمراء

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:09 ص
جثة
جثة
محمد عيسي
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أحالت النيابة العامة بالقاهرة، ترزي للمحاكمة أمام الجنايات على خلفية اتهامه بقتل شقيقه بمنطقة الزاوية الحمراء، بسبب خلافات أسرية بينهما.

في القضية رقم 4905 لسنة 2020، جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 1789 لسنة 2020، كلي شمال القاهرة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا بوجود مشاجرة ومتوفى، وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب لقي مصرعه على يد شقيقه، والذي يدعي "عبدالعزيز.ح" 38 سنة، ترزي، وتمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم.

وبإجراء التحريات الأولية حول الواقعة تبين نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب قيام الأول بالتعدي بالضرب على شقيقتهما، وخلال معاتبته قام بالتعدي عليه فلقى مصرعه في الحال.

تم تحرير محضر والعرض على النيابة العامة التي أحالت أوراق القضية للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.

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