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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:39 م
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نتيجة
نورهان عبدالرحمن
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كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ارتفاع نسبة نجاح طلاب الصف الثاني الثانوي، هذا العام عن العام الماضي.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة، ارتفاع نسبة نجاح الصف الأول الثانوي أيضًا عن العام السابق.

في ذات السياق، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي من المقرر أن تظهر للصف الثاني الثانوي الثانية عشر من ظهر اليوم، وللصف الثاني الثانوي الساعة الـ8 مساءً.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليا لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الإثنين.

كانت الوزارة، أعلنت أمس، أنه سيتم اتاحة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الموقع الرسمي httpsmoe-register.emis.gov.eg

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:

- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021
 httpsmoe-register.emis.gov.eg
- اختيار الصف الثاني الثانوي.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

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