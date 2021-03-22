مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي
الإثنين 22/مارس/2021 - 12:39 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ارتفاع نسبة نجاح طلاب الصف الثاني الثانوي، هذا العام عن العام الماضي.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة، ارتفاع نسبة نجاح الصف الأول الثانوي أيضًا عن العام السابق.
في ذات السياق، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي من المقرر أن تظهر للصف الثاني الثانوي الثانية عشر من ظهر اليوم، وللصف الثاني الثانوي الساعة الـ8 مساءً.
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليا لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الإثنين.
كانت الوزارة، أعلنت أمس، أنه سيتم اتاحة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الموقع الرسمي httpsmoe-register.emis.gov.eg
خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:
- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة، ارتفاع نسبة نجاح الصف الأول الثانوي أيضًا عن العام السابق.
في ذات السياق، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي من المقرر أن تظهر للصف الثاني الثانوي الثانية عشر من ظهر اليوم، وللصف الثاني الثانوي الساعة الـ8 مساءً.
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليا لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الإثنين.
كانت الوزارة، أعلنت أمس، أنه سيتم اتاحة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الموقع الرسمي httpsmoe-register.emis.gov.eg
خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:
- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021
httpsmoe-register.emis.gov.eg
- اختيار الصف الثاني الثانوي.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
- اختيار الصف الثاني الثانوي.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.