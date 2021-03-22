تعهدات أفغانية بمعاقبة من يقف وراء إسقاط مروحية عسكرية بوسط البلاد

تعهد النائب الأول لرئيس أفغانستان، أمر الله صالح، بمعاقبة من يقف وراء إسقاط مروحية عسكرية في منطقة بهسود بإقليم ميدان وردك بوسط البلاد الأسبوع الماضي، واصفا الحادث بأنه "جريمة واضحة".وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين، أن وزارة الدفاع الأفغانية أفادت بأن المروحية كانت في منطقة بهسود لنقل أفراد من القوات الخاصة التابعة للشرطة إلى العاصمة كابول، فيما تم استهداف المروحية بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة في بهسود بعد منتصف ليل الخميس.وأوضحت الوزارة أن هناك أدلة كافية تظهر إسقاط المروحية بصاروخ موجه بالليزر أطلقته مليشيات محلية، فيما تعهدت الوزارة بالرد والثأر من المليشيات.