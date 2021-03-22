«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

تسببت الرياح الشديدة التي شهدتها محافظة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في سقوط عامود إنارة متهالك على كوبري فارسكور.وتجمهر الأهالي في محاولة لرفع عامود الإنارة، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع السقوط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور لرفع العامود وتسيير الحركة المرورية على كوبري فارسكور.