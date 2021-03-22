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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستخبارات السودانية: ضبط أسلحة ومتفجرات عند الحدود مع إثيوبيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:07 ص
الحدود الإثيوبية
الحدود الإثيوبية
منار أحمد
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أعلنت الاستخبارات السودانية، اليوم الاثنين، عن ضبط أسلحة ومتفجرات عند الحدود مع إثيوبيا، حسبما أعلنت قناة "العربية" الإخبارية في بأ عاجل.

وأشارت الاستخبارات السودانية انها ضبطت 4 إثيوبيين يهربون السلاح عبر الحدود.

وفي سياق متصل، قامت المخابرات السودانية مع بداية الشهر الجاري، بضبط بنادق آلية وقنابل يدوية وذخائر مهربة كانت في طريقها إلى المليشيات الإثيوبية عبر حدود ولاية القضارف مع إثيوبيا، حسبما أفادت مصادر لموقع "سودان تربيون".

ووضعت الفقرة الثانية مشاه بمدينة القضارف يدها على الأسلحة والمتفجرات إثر معلومات ومتابعة لحركة المليشيات الإثيوبية المسلحة وعصابات الشفتة التي نشطت في الآونة الأخيرة في قطع الطريق أمام الرعاة والمزارعين.

وقالت المخابرات السودانية أن الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها المليشيات والعصابات الإثيوبية في عمليات النهب وقطع الطرق بالمحليات الحدودية.

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