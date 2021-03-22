الاحتفال بمرور 20 عامًا على رسامة المتروبوليت نقولا

احتفلت كاتدرائية طنطا للروم الارثوذكس (إرموبوليس) براعيها المتروبوليت نقولا بمناسبة مرور عشرون عامًا على توليه رئاسة الإبراشية في عام 2001م.وجاء ذلك بعد خدمة القدسات السابق تقديسها (البرجزماني) التي ترأسها متروبوليتهم نقولا بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس في كنيسة القديس جيورجيوس.وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.