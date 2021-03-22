«المصريين ألأفارقة » تناقش القضايا الاقتصادية مع معهد التخطيط القومي

في إطار التعاون المشترك والبحث عن التحرك العلمي لدعم التخطيط في دول القارة الإفريقية قام وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي وعضوية الأمين العام المهندس مصطفى الأمير، والمهندس أحمد سمير عضو مجلس الإدارة والمهندس مجدي فانوس رئيس لجنة الخطة والمتابعة، بزيارة معهد التخطيط القومي - التابع لوزارة التخطيط المصرية وكان في استقبالهم مدير المعهد الدكتور علاء زهران ونائبه وفريق رفيع المستوي من المختصين.وأكد «الشرقاوي» أن المعهد يُعد واحدًا من قلاع الفكر التخطيطي العلمي وله تاريخ بارز وقدم العديد من الدراسات والنشرات والسياسات العامة الهامة لدعم اتخاذ القرار وهو مركزا فريدا في المنطقة ولديه العديد من الدراسات والمنشورات البحثية التطبيقية والاكاديمية وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الاطروحات والموضوعات والافكار التي تخدم ٢٢ لجنة تخصصية ونوعية داخل الجمعية لتغطية قطاعات الاقتصاد والمال والاعمال في مصر وافريقيا وتحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ واجندة التنمية الافريقية ٢٠٦٣.وقدم الدكتور علاء زهران شرحًا تفصيليًا عن المعهد وتاريخه وما قدمه منذ عام ١٩٦٠ مستعرضا تاريخ المعهد علي مستوي رؤساءه السابقين ومستوي ما قدمه المعهد في خدمة القضايا الاساسية وحل المشكلات ووضع الرؤي والسياسات المدروسة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين ومتخذي القرار.وأكد زهران علي انه هناك العديد من القضايا الهامة اهمها تحول الاقتصاد الي اقتصاد صناعي وزراعي وانتاجي وهذا يتطلب العمل الجاري علي اعداد دراسات مستوفية لتعميق الصناعة وتخليق التكنولوجيا لان التقدم العالمي يعتمد علي التعليم ثم البحث ثم الابتكار والابداع وهذا ما نسعي دوما للمساهمه به حتي نكون داعمين لمتخذي القرار.واختتم الطرفان علي وضع خطة عمل مشترك في تعاون امثل بين الجهتين لتحقيق الهدف والاستراتيجية للجمعية في الدخول للعمق الافريقي بما يساهم وبشكل كبير في تحقيق اهداف كل الاطراف ويخدم الصالح العام.