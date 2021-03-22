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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لبنان: بدء المرحلة الأخيرة من فتح البلاد رغم ارتفاع إصابات كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:05 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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بدأ لبنان اليوم تنفيذ المرحلة الرابعة والاخيرة من قرار تخفيف إجراءات الاغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا رغم استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات.

ويأتي ذلك تحت ضغط الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخطيرة والتراجع غير المسبوق لسعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي الذي تجاوز في السوق السوداء عتبة العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد.

ووفق قرار المرحلة الأخيرة من إعادة فتح البلاد ستعود المطاعم والمقاهي وصالات الرياضة وروضات الأطفال إلى مزاولة أعمالها حتى الثامنة مساء وفق شروط وقائية ونسب معينة، بحيث لا تزيد نسبة الاستيعاب في المطاعم والمقاهي في الداخل عن الخمسين في المئة مع شروط صارمة تتعلق خصوصا بالتهوية والحجز المسبق خارج المنصة الرسمية ونسبة الحضور والاشغال، أما الحانات والملاهي الليلية فتبقى مقفلة حتى إشعار آخر.

وفيما يبقى تدبير حظر الخروج والتجول معمولًا به اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباحًا، يستثنى من ذلك العاملون في القطاعات المسموح لها بالعمل لمدة 24 ساعة.

كما يمدد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية ومحال البيع بالتجزئة المحدد في التعاميم السابقة لغاية السابعة مساء.

ويبقى حظر إقامة التجمعات للمناسبات الاجتماعية والدينية قائمًا، وتُرفع نسبة عدد الموظفين في المصارف والمصانع لتصبح مئة بالمئة من عديد الموظفين والعمال.

وعشية بدء الجولة الرابعة، سجل تقرير وزارة الصحة اللبنانية 42 حالة وفاة و2968 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة.

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