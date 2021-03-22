مصر للطيران تسير 41 رحلة لنقل 3432 راكبا بمطار القاهرة اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم، رحلاتها إلى 41 رحلة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 3432 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.وتنطلق 41 رحلة جوية بمعدل 28 رحلة دولية إلى كل من بغداد، بيروت، أكرا، چوبا، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3432 راكبا.وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات