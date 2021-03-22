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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

ماذا تعرف عن أحد انتصار الأيقونات؟.. الانبا نيقولا يجيب

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:04 ص
الأيقونات
الأيقونات
جرجس صفوت
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أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "أحد انتصار الأيقونات".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بين عامي 726-729م أصدر الإمبراطور لاون الثالث الإيساوري- يُعرف أيضًا بالسوري)- (717-741م) عدة مراسم تُحرم إقتناء الأيقونات والسجود لها، مما أدى إلى ثورات المؤيدين لتوقيرها في جميع أنحاء الإمبراطورية".

واضاف:"في العام 726م بدأ الإمبراطور لاون إيساوروس (الإيسوري) الثالث (717-741م) الحرب على الأيقونات وأصدر مرسومًا يُحرم إقتناء الأيقونات والسجود لها. وفي عام 730م صدر مرسومًا آخر يأمر بإخراج الأيقونات من الكنائس، مما أدى إلى ثورات المؤيدين لتوقيرها في جميع أنحاء الإمبراطورية. يُرجَّح سبب ذلك إلى تأثره بالأفكار العدائية للأيقونات في المناطق الشرقية من الإمبراطورية عندما كان يقود حربه ضد العرب المسلمين، الذين كانوا يرون أن السجود التكريمي للأيقونات إنما هو عبادة لها. فأحدث هرطقة "محاربة الأيقونات".

وتابع:"في الشرق وقف بوجه الإمبراطور كثيرون من المعترضين في مقدّمتهم جرمانوس الأول بطريرك روما الجديدة (القسطنطينية) (715-730م)، الذي آثر في عام 730م أن يتنحى على الامتثال لفرمان يدعو لتحطيم الأيقونات. فقام لاون باستبداله بأناستاسيوس (730-754م)، الذي وقف إلى جانب الإمبراطور في مسألة الأيقونات.

واكمل:"أما في الغرب فلم يستطع لاون أن ينفذ مرسومه بالقوة. وفي عام 730م عقد البابا غريغوريوس الثاني (715-731م) مجمع في روما حُرِم فيه محاربو الأيقونات. كما أن البابا غريغوريوس الثالث (731-741م) أيضًا في عام 732م عقد مجمع في روما لنفس السبب. أدى الموقف الجريء للباباوين في مسألة تحريم الأيقونات إلى حرب شرسة مع الإمبراطور.

واستطرد:"بعد موت لاون إيساوروس في العام 741م، تولّى الحكم قسطنطين الخامس (741-755م)، الملقب بـ«الزِبْليّ»، الذي سار على خُطى إيساوروس في محاربة الأيقونات. ودعا في عام 754م إلى عقد مجمع كبير في القسطنطينية اشترك فيه 338 أسقفًا، ولم يشترك فيه أي من البطاركة، وحرم هذا المجمع تكريم الأيقونات.

واردف:"في عام 767م اجتمع ثيودورس الأول بطريرك أنطاكية (767-797م) وثيودورس بطريرك أورشليم (745-770م) وكوزماس الأول بابا وبطريرك الإسكندرية (727-768م) في أورشليم في يوم عيد العنصرة وحرموا أعداء الأيقونات. وكتب ثيودورس بطريرك أورشليم صيغة أعتراف بتكريم الأيقونات وأرسلها إلى كل من بطريرك القسطنطينية وبابا روما.

واضاف:"بعد موت قسطنطين خلفه ابنه لاون الرابع (755-780م)، وكانت زوجته إيريني (+803م) تتمسك سرًا بتكريم الأيقونات. بعد موت لاون استلمت إيريني حكم الإمبراطورية كوصية على ابنها القاصر قسطنطين السادس (780-802م)، وأعلنت بحزم أنها من مؤيدي إكرام الأيقونات. أما البطريرك القسطنطيني بولس الرابع (780-784م)، الذي كان من أعداء إكرام الأيقونات، فتخلى عن الكرسي القسطنطيني وابتعد إلى الدير. وأقيم مكانه طراسيوس (784-806م) بحسب رغبة إيريني، شريطة أن يستدعي مجمعًا مسكونيًا جديدًا لأجل تثبيت إكرام الأيقونات.

واختتم:"أرسل طراسيوس دعوات إلى بطاركة الشرق الثلاثة للمشاركة في المجمع، كما كتب كتابًا إلى بابا روما أدريان الأول (772- 795م) يدعوه أيضًا. وحدد موعد عقد المجمع في القسطنطينية في 1 أغسطس (آب) 786م، لكن المجمع لم يلتأم بسبب مقاومة الجنود المحاربي الأيقونات وإحداثهم شغب في باحة دار الاجتماع. عملت الإمبراطورة إيريني على إعفاء الجنود مضادي إكرام الأيقونات من الخدمة. وحُدد موعد آخر للمجمع، وهو المجمع المسكوني السابع، وعُقد في مدينة نيقية عام 787م بدعوة من الإمبراطورة إيريني.

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