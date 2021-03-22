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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السبكى: 3101 جلسة غسيل كُلوى فى مركز 30 يونيو بالإسماعيلية خلال شهر

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:04 ص
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
مصطفى دياب - فاتن خديوي - سارة سعودي
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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء 3101 جلسة غسيل كُلوي لمرضى الفشل الكلوي، في 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية بمحافظة الإسماعيلية، خلال شهر، مضيفًا أنه أجرى 8 عمليات تفتيت حصوات الكلى باستخدام (الأشعة التصادمية) دون اللجوء للتدخل الجراحي، حيث تعتبر هذه التقنية من أحدث التقنيات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وأوضح السبكي أن مركز 30 يونيو للغسيل الكلوي في محافظة الإسماعيلية، يعد أكبر مركز للغسيل في مصر والشرق الأوسط، ويضم المركز 8 غرف داخلية و3 غرف للعمليات و8 أسرة للعناية المركزة، ويحتوي على 12 عيادة متخصصة في جراحة الكلي والمسالك البولية داخل المركز وتجهيزها بأحدث الأجهزة، ويضم المركز 108 أجهزة للغسيل الكلوي من أحدث أنواع الأجهزة العالمية.

ويعتبر ثالث مستشفى يشهد انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد مركز الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة، ويقدم المركز خدمة طبية في جراحة الكلي والمسالك لأبناء الإسماعيلية ومحافظات القناة وسيناء.

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