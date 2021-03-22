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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«طنين كورونا» وراء انتحار مدير سلسلة مطاعم أمريكية شهيرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:03 ص
جثة
جثة
منار أحمد
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كشفت عائلة كينت تايلور المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مطاعم "Texas Roadhouse Inc" تكساس رود هاوس الشهيرة، عن أسباب انتحاره عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "ذا هيل"، قالت عائلة تايلور وسلسلة المطاعم في بيا، إن المدير التنفيذي "انتحر هذا الأسبوع" بعد "معركة مع أعراض ما بعد كوفيد، بما في ذلك الطنين الحاد في الأذن".

وجاء في البيان: "كينت قاتل وقاتل بشدة مثل بطل المضمار، لكن المعاناة التي اشتدت بشكل كبير في الأيام الأخيرة أصبحت لا تطاق".

"ولكن بطريقة كينت الحقيقية، وجد دائمًا جانبًا إيجابيًا من هذه المعاناة لمساعدة الآخرين، وفي الآونة الأخيرة، التزم بتمويل دراسة سريرية لمساعدة أفراد الجيش الذين يعانون أيضًا من طنين الأذن الحاد".

وأكدت سلسلة المطاعم، التي تدير أكثر من 500 مطعم في 49 ولاية، وفاة تايلور في منشور على Facebook.

وكتبت: "سنفتقدك يا كينت. بسببك وبسبب حلمك في تكساس رودهاوس، يمكننا أن نقول إننا نحب وظائفنا".

وتصدر تايلور، الذي شارك في تأسيس السلسلة التي افتتحت في عام 1993، عناوين الصحف قبل عام لتخليه عن مكافأته وراتبه الأساسي لدفع رواتب عمال سلسلته خلال جائحة فيروس كورونا.

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