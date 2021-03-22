وكيل تعليم الوادى الجديد يحيل العاملين بمدرسة باريس الابتدائية للتحقيق

قرر الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، إحالة مجموعة من العاملين بمدرسة الأربعين (١) الابتدائية للتحقيق العاجل وذلك لعدم الانضباط الإدارى، والإهمال والتقصير فى العمل والإخلال بالواجب الوظيفى.يأتى ذلك وفقا لتقرير لجنة المتابعة وتقويم الآداء خلال زيارة فجائية للمدرسة لمتابعة سير منظومة العمل.وشدد وكيل التعليم بالمحافظة أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى آداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدا أننا جميعا نسعى لتطوير العمل الآداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية ولن نتهاون مع المقصرين وكل التقدير والتكريم للمتميزين.