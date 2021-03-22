محافظ القليوبية يبحث دفع الأعمال بممشى النيل وتطوير الكورنيش ببنها

عقد اللوء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية اجتماعا لمتابعة أعمال إنشاء المرحلة الثانية والثالثة من ممشى النيل بمدينة بنها لدفع الأعمال وتذليل العقبات، بالإضافة إلى مناقشة أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها بداية من كوبري كفر الجزار وحتى محطة مياه منطقة الفيلات.وأكد المحافظ أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعوق التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري وتجهيز أماكن لإقامة عربات مأكولات ومشروبات للشباب واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة وأن لا يقل عرض المشي عن 5 أمتار.كما وجه المحافظ بعمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.وطالب المحافظ مراجعة المعديات، والتأكد من ترخيصها وإيقاف غير المرخص منها حماية لأرواح المواطنين.وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية من الممشى، مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى تكون على أعلى مستوى ليتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.