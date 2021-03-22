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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية الدائمة للتوظيف

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:00 ص
الدكتور عادل مبارك
الدكتور عادل مبارك
ولاء القاضى
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شهد صباح اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية إطلاق المنصة الإفتراضية لعام 2021، والتى يوفرها مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتنفيذ المشروع بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشاركة العديد من الجامعات المصرية.

شهد إطلاق المنصة الإلكترونية الدائمة للتوظيف انعقاد الملتقى التوظيفى الافتراضى الثانى لمراكز الجامعات للتطوير المهنى بمشاركة الرعاة الرسميين، ويعد الملتقى أحد أهم فعاليات المنصة بدعم من رؤساء ١٠ جامعات حكومية مصرية منها جامعة المنوفية.

ألقى الدكتور عادل مبارك كلمة فى الافتتاح تحدث فيها عن مركز التطوير المهنى بجامعة المنوفية والذى تم افتتاحه فى نهاية عام 2019، والذى استهدف سد الفجوة بين الجامعة ومتطلبات سوق العمل من خلال تطوير قدرات الطلاب وتقديم خدمات الإرشاد المهنى وزيادة فرصهم بسوق العمل، حيث قدم المركز خلال عام خدمات تدريبية لأكثر من 4000 طالب وخريج حتى الآن، والمساهمة فى خلق فرص لائقة للخريجين وخفض نسبة البطالة على مستوى الجمهورية، ويقدم هذا الملتقى التوظيفى غرف للتواصل والاجتماعات عن بعد والبث عبر الانترنت والندوات الافتراضية والبريد الإلكتروني لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة ويقوم الباحثين عن الوظائف من طلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى هذه الشركات وتحميل المواد الإعلانية للشركات وحضور الندوات الإفتراضية للحصول على الفرص المناسبة لكل خريج.

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