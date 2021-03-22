كاثوليك نيوجيرسي يحتفلون بالصوم الكبير

قال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": اجتمعت كنيسة القلب المقدس بولاية نيوجيرسي، لصلاة القداس الإلهي بمناسبة خامس اسابيع الصوم الكبير، حيث ترأس القداس القمص ملاك سامي، بحضور شعب الكنيسة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.