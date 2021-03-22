فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج مهارات اللغة الإنجليزية بتعليم الوادي الجديد

قرر الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبى الخاص بتنمية مهارات غير المتخصصين باللغة الإنجليزية وذلك للمرة الثانية بإدارتى الخارجة والداخلة حتى الخميس المقبل.يأتى ذلك حرصا على إتاحة الفرصة لدى جميع المعلمين بالإداراتين للإلتحاق بالبرنامج وفقا للشروط المعلنة، على أن يكون المرشح على رأس العمل، وعدم الحصول على جزاءات او محالا للمحاكمة التأديبية.يتم تلقى الطلبات بإدارة التدريب بالمديرية وأقسام التدريب بإدارتى الخارجة والداخلة مرفق به بيان الحالة الوظيفية حديث ومعتمد فى موعد أقصاه الخميس ٢٥ مارس ولن يلتفت لأى طلبات ترد بعد هذا الموعد.