برقم الجلوس.. نتيجة الأزهر الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول
الإثنين 22/مارس/2021 - 12:55 م
أميرة العنانيطباعة
وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول على بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك تيسيرًا على الطلاب.
واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهن 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، وعددهم 68308 طالبًا.
واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهن 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، وعددهم 68308 طالبًا.
رابط الاستعلام عن نتيجة الأزهر
وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% بنسبة نجاح 88.14٪، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالي 126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن الامتحانات 1602 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 84.68%، وعددهم 57554 طالبًا.
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رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب والرقم القومي (dostor.org)
وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط http:azhar.egresults.html، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.
وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط http:azhar.egresults.html، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.