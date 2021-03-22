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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

برقم الجلوس.. نتيجة الأزهر الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول ‏

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:55 م
نتيجة الشهادة الابتدائية
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية
أميرة العناني
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وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول ‏ على بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك تيسيرًا على الطلاب.

واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهن 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، ‏وعددهم 68308 طالبًا‎.‎

رابط الاستعلام عن نتيجة الأزهر


وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 88.14٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1602 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏84.68%، وعددهم 57554 طالبًا‎.‎

تابع أيضاً:

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب والرقم القومي (dostor.org)

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏هذا الرابط http:azhar.egresults.html، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.‏

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