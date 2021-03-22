رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة مجانية مستديمة لكل أهالى الغربية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:57 ص
مبادرة
مبادرة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أعلن رئيس مجلس إدارة عدة مراكز ومعامل طبية بالغربية عن مبادرة مجانية مستديمة لكل أهالى محافظة الغربية، والتى تتضمن تقييم صحى وجسمانى وجمالى شامل، ويتألف التقييم من ١٠ قياسات بأحدث الأجهزة والمعدات المتوفرة بمنشآتهم الطبية وتقدم هذه المبادرة باعتبارها "التطبيق المجتمعى لمبادرة الرئيس".

وكشف أن المبادرة مستلهمة من المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون صحة) والتى نجحت فى تشخيص كثير من الحالات المرضية وكانت بداية للتعافى من كثير من أمراض المصريين وتوجيههم التوجيه السليم فى الوقت المناسب.

وأضاف الدكتور محمد صبحى رئيس مجلس الإدارة أن هذه المبادرة تشمل الكشف عن نسب الدهون فى الجسم وضغط الدم والوزن العام ونسب الماء وكذلك نسبة العضلات والكالسيوم فى العظام ؛ كما تشمل القياسات بعض من العلامات الحيوية الهام معرفتها للمساعدة فى الاكتشاف المبكر لأعراض جائحة كورونا مثل نسبة الأكسجين فى الدم وقياس درجة الحرارة مما يدعم جهود الدولة فى السيطرة على هذا الوباء؛ علاوة على تقييم مشكلات الشعر كالصلع الوراثى وتساقط الشعر والقشرة المزعجة، كما تحتوى المبادرة على تقييم شامل لحالة البشرة مثل الهالات السوداء والتجاعيد وحب الشباب وغيرها من مشكلات البشرة المختلفة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة ان المبادرة سيتم إطلاقها يوم ١ إبريل القادم من خلال فرع المركز بطنطا مشيرا الى أن من يرغب فى حجز التقييم المجانى عليه أن يقوم بالإتصال بالمركز لتحديد الميعاد ويتم الكشف علية والحصول على تقرير شامل بالحالة والذى يتضمن نتيجة تقييم النقاط العشرة المشمولة داخل المبادرة مع الإشارة إلى ما يحتاجه المواطن فعليا لحل هذه المشكلات وذلك للوصول إلى جسم متألق صحيا وجسمانيا وجماليا.

وأضاف أن المبادرة ليست محددة بمدة معينة وأنها ستظل بشكل مستديم لتقديم هذه الخدمة للمواطنين مجانا كما يحق للمواطن إعادة التقييم كل ٣ شهور مجانا إذا رغب فى ذلك؛ مطالبا منظمات المجتمع المدنى والشركات والأندية بالمشاركة فى تنفيذ مثل تلك المبادرات والمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطن والوقوف بجانب الدولة فى محاولاتها الحثيثة لإسعاد كافة المواطنين والحفاظ على صحتهم وتطوير قدراتهم.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي للترم الأول بكود الطالب اليوم 2021

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

باحث: النوبة أرض الذهب ونقطة التقاء ثقافة الشمال والجنوب

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا