مبادرة مجانية مستديمة لكل أهالى الغربية

أعلن رئيس مجلس إدارة عدة مراكز ومعامل طبية بالغربية عن مبادرة مجانية مستديمة لكل أهالى محافظة الغربية، والتى تتضمن تقييم صحى وجسمانى وجمالى شامل، ويتألف التقييم من ١٠ قياسات بأحدث الأجهزة والمعدات المتوفرة بمنشآتهم الطبية وتقدم هذه المبادرة باعتبارها "التطبيق المجتمعى لمبادرة الرئيس".وكشف أن المبادرة مستلهمة من المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون صحة) والتى نجحت فى تشخيص كثير من الحالات المرضية وكانت بداية للتعافى من كثير من أمراض المصريين وتوجيههم التوجيه السليم فى الوقت المناسب.وأضاف الدكتور محمد صبحى رئيس مجلس الإدارة أن هذه المبادرة تشمل الكشف عن نسب الدهون فى الجسم وضغط الدم والوزن العام ونسب الماء وكذلك نسبة العضلات والكالسيوم فى العظام ؛ كما تشمل القياسات بعض من العلامات الحيوية الهام معرفتها للمساعدة فى الاكتشاف المبكر لأعراض جائحة كورونا مثل نسبة الأكسجين فى الدم وقياس درجة الحرارة مما يدعم جهود الدولة فى السيطرة على هذا الوباء؛ علاوة على تقييم مشكلات الشعر كالصلع الوراثى وتساقط الشعر والقشرة المزعجة، كما تحتوى المبادرة على تقييم شامل لحالة البشرة مثل الهالات السوداء والتجاعيد وحب الشباب وغيرها من مشكلات البشرة المختلفة.وأضاف رئيس مجلس الإدارة ان المبادرة سيتم إطلاقها يوم ١ إبريل القادم من خلال فرع المركز بطنطا مشيرا الى أن من يرغب فى حجز التقييم المجانى عليه أن يقوم بالإتصال بالمركز لتحديد الميعاد ويتم الكشف علية والحصول على تقرير شامل بالحالة والذى يتضمن نتيجة تقييم النقاط العشرة المشمولة داخل المبادرة مع الإشارة إلى ما يحتاجه المواطن فعليا لحل هذه المشكلات وذلك للوصول إلى جسم متألق صحيا وجسمانيا وجماليا.وأضاف أن المبادرة ليست محددة بمدة معينة وأنها ستظل بشكل مستديم لتقديم هذه الخدمة للمواطنين مجانا كما يحق للمواطن إعادة التقييم كل ٣ شهور مجانا إذا رغب فى ذلك؛ مطالبا منظمات المجتمع المدنى والشركات والأندية بالمشاركة فى تنفيذ مثل تلك المبادرات والمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطن والوقوف بجانب الدولة فى محاولاتها الحثيثة لإسعاد كافة المواطنين والحفاظ على صحتهم وتطوير قدراتهم.