محافظ القاهرة يكرم عددا من الأمهات المثاليات اليوم

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، الاحتفالية التى ستقيمها محافظة القاهرة بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.ويكرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة خلال الاحتفالية المقامة عددا من الأمهات المثاليات الذين ضحوا وتفانوا في خدمة أبنائهم ضاربين أعلى درجات القيم الإنسانية.كما يكرم عدد من النماذج المشرفة وعدد من الأمهات المثاليات العاملين بمحافظة القاهرة والإدارات التابعة لها.كان كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عددًا من أسر شهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية، كذلك إطلاق أسماء 4 من شهداء الوطن على مدارس بالعاصمة تخليدا لذكراهم العطرة.