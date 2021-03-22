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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 11 شخصا ضالعين في انقلاب ميانمار

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:53 ص
انقلاب ميانمار
انقلاب ميانمار
وكالات
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يفرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على 11 شخصا على صلة بانقلاب الأول من فبراير في ميانمار، وذلك بحسب ما صرح جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل.

وقال "بشأن ميانمار سنتخذ عقوبات ضد 11 شخصا ضالعين في الانقلاب وقمع المتظاهرين".

وكانت رويترز قد ذكرت في الثامن من مارس آذار أن الاتحاد بصدد فرض العقوبات، ومن المتوقع إعلان الأسماء فور تصديق الوزراء على القرار رسميا.

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