اتحاد المستثمرين يوقع مذكرة تفاهم مع الغرفة الاقتصادية الليبية

وقع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، مذكرة تفاهم مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، بهدف تطوير التعاون وتعزيز التفاهم المتبادل فى الدعم اللوجيستي وتحسين التواصل والعلاقات وفتح أبواب فرص العمل أمام العمال المصريين وإزالة هناك.واتفق الجانبان خلال اجتماع عقده الاتحاد، على توفير الدعم المعلوماتى الذي يخدم التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى وضع خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى ليبيا، وانشاء معارض مشتركة بين البلدين.كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات التجارية لزيادة حجم التبادل التجارى، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الشراكة بين الدولتين فى مجال الصناعة والتجارة.